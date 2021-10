Uomini e Donne, il dramma di Chiara Rabbi: "Devastata psicologicamente", com'è ridotta

20 ottobre 2021 a

a

a

"Mi prendeva l’ansia e l’angoscia". Chiara Rabbi, ex protagonista di Uomini e donne, ha raccontato un retroscena ai suoi fan. L'ex corteggiatrice, uscita dal dating show insieme a Davide Donadei, con cui è ancora fidanzata, ha spiegato che non le piaceva riguardarsi in tv dopo la registrazione delle puntate. "Voi lo sapete che durante il percorso io non sono mai riuscita a rivedermi una puntata perché mi prendeva l’ansia e l’angoscia di vedermi lì al centro studio e leggere tutto quello che mi veniva detto?", ha ammesso ai suoi follower.

Gemma e Tina, volano secchiate d'acqua. Caos totale, la De Filippi ferma tutto

Parlando dell'avventura vissuta l'anno scorso all'interno del programma, poi, ha raccontato: "Da una parte è stata l’esperienza più bella della mia vita, perché sono uscita con Davide per fortuna. Ma allo stesso tempo è stata una delle esperienze più brutte della mia vita per colpa di troppe persone che hanno cominciato a prendermi di mira". E proprio riferendosi alle critiche, ha aggiunto: "Forse non accettavano il fatto che una seconda persona scendesse dopo che si erano affezionati alla prima. Io fondamentalmente mi sono ritrovata a 23 anni a fare un’esperienza meravigliosa ma con la paura di parlare, esprimermi e dire o a far capire alla persona che mi piaceva che io mi stavo innamorando perché secondo tante persone io sbagliavo".

"Io sono nato, mia madre è andata in coma". Uomini e donne, il dramma di Luca: choc in studio

E infine: "E' vero che nessuno dovrebbe mai ascoltare le chiacchiere, però mi hanno devastato psicologicamente, mi avete uccisa con tutto rispetto. E se io non fossi uscita con Davide probabilmente voi avreste continuato a massacrarmi ancora di più e mi sarei fatta più male del dovuto”.

Piantata in asso e ridicolizzata: Gemma Galgani, l'ultimo dramma. Che brutta fine in diretta tv...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.