Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e la vergogna gratuita contro la Mussolini: "Le dittature finiscono", il caos

La tensione tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle ha raggiunto dei livelli altissimi. Dopo le varie frecciatine in puntata, un post pubblicato dalla giornalista sui social ha fatto arrabbiare parecchio la Mussolini, che ha addirittura minacciato di lasciare il programma condotto da Milly Carlucci. Durante un gioco con i suoi follower su Instagram, la giurata di Ballando - a chi le ha chiesto il motivo della presenza di Alessandra nella trasmissione - ha risposto: "Le dittature finiscono prima o poi…".

Le parole usate dalla Lucarelli hanno fatto infuriare la Mussolini, che ha già annunciato di voler lasciare il programma. "Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare Ballando con le stelle", si è sfogata sui social. Resta da capire se la Carlucci deciderà di intervenire per riportare tutto alla calma e soprattutto per convincere Alessandra a non lasciare la trasmissione.

Il post della Mussolini, comunque, ha subito ricevuto numerosi "mi piace" e commenti. In poco tempo è stata raggiunta dall'affetto di chi la segue e di chi ha provato a convincerla a rimanere. Qualcuno infatti ha scritto: "La Lucarelli lo fa apposta. Lasciala perdere e dimostra che la "signora" sei tu". Qualcun altro invece: "È tutto molto triste a mio avviso ma tu devi continuare".

