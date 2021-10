Non è l'Arena, "pacchetti di voti". Tam-tam sullo scoop di Giletti su Vincenzo De Luca: tra poche ore...

20 ottobre 2021 a

a

a

Mancano poche ore alla nuova puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. La puntata è quella di oggi, mercoledì 20 ottobre. E come sempre, prima della diretta, filtrano le indiscrezioni sulla puntata che sarà.

Il No Green pass si alza e lascia la diretta a La7. Giletti, "saluto" umiliante: "Se ne va a..." | Video

In primis, si parlerà della protesta dei cosiddetti no-Green pass. Giletti, si apprende, si collegherà in diretta dalla piazza di Trieste, città diventata ormai simbolo di questa battaglia. Per il dibattito in questo segmento di trasmissione tra gli ospiti figurano Sandra Amurri, Guido Crosetto, Carlo Calenda, Tommaso Cerno, Momi El Howi e Marco Liccione.

"Arrivato l'ordine superiore, un accordo". Bomba atomica su Lamorgese e Viminale: com'è andata davvero coi No green pass

Ma le vere "bombe", Giletti promette di sganciare su Vincenzo De Luca, il governatore della Campania. Già, cosa sta succedendo a Salerno? Il punto è che uomini molto vicini a De Luca si trovano al centro di un'inchiesta sui presunti affidamenti di appalti del comune di Salerno in favore di cooperative che in cambio avrebbero portato “pacchetti di voti". Sul punto, promesse rivelazioni scottanti. Per il dibattito ecco Nello Trocchia, Michele Sarno e Peter Gomez.

Infine, un segmento dedicato alla prostituzione maschile, un mondo di cui si parla molto poco ma assai florido, una realtà su cui la vicenda che ha travolto Luca Morisi ha acceso i riflettori: in studio Vladimir Luxuria e un escort professionista, Luca Borromeo.

"Feltri io la aspetto domani mattina". No Green pass, si passa alle minacce: insulti e volgarità, diretta choc | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.