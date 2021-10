Iva Zanicchi, il colpaccio nel nome di Pier Silvio: ospite pesantissimo chi porta su Canale 5

20 ottobre 2021 a

Sorpresa nel nuovo show di Iva Zanicchi su Canale 5: tra i suoi ospiti c'è Silvia Toffanin, la celebre conduttrice di Verissimo, ora in onda per ben due volte a settimana, il sabato e la domenica. La rete di punta di Mediaset trasmetterà prossimamente due serate evento dedicate alla popolare cantante e artista italiana, un modo per celebrare la sua storia e la lunga carriera.

Lo show, dal titolo "D'Iva", andrà in onda il 4 e l'11 novembre. Le registrazioni, però, sono iniziate già nei giorni scorsi. E stando alle anticipazioni, riportate da Giuseppe Candela su Dagospia, pare proprio che tra gli ospiti ci sia anche un nome a sorpresa: Silvia Toffanin. La conduttrice, che anche quest'anno si è confermata leader negli ascolti, difficilmente partecipa ad altre trasmissioni.

Proprio per la sua "timidezza" nel prendere parte a programmi diversi dal suo, sapere che farà parte degli ospiti della Zanicchi ha creato una certa sorpresa. Probabilmente avrà deciso di fare un'eccezione per la cantante, che spesso è stata sua ospite a Verissimo. Resta da capire cosa combineranno le due insieme. Stando alle anticipazioni, comunque, in queste due serate "D’Iva", la Zanicchi mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni e non solo.

