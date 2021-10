Gianni Morandi a L'intervista, il dramma della figlia morta: Serena, quello che pochissimi sapevano

Francesco Fredella 21 ottobre 2021 a

Serena era la figlia di Gianni Morandi. E' morta dopo otto ore dal parto. Un dolore che non passa più: la vita dell'eterno ragazzo bolognese, uno dei cantanti più amati di sempre, sembra essere cambiata da quel giorno. E per anni quel segreto è stato custodito gelosamente. Ora, però, Morandi si confessa con Maurizio Costanzo a L'Intervista. “Io e Laura Efrikian aspettavamo una figlia, sarebbe stata la nostra prima figlia”, dice il cantante rompendo il silenzio. "Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66 che finiva il 6 gennaio ‘67. Proprio la notte prima, Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei e anche per me”. Le parole di Morandi lasciano impietrito Costanzo, che nella sua lunghissima carriera ha intervistato migliaia di personaggi del cinema o della tv.

Della figlia Serena, però, Morandi aveva già parlato anni fa. "Non era un momento bellissimo. Era nata una bambina, la mia prima figlia, che poi morì subito dopo la nascita. Poi, quando morì, mi arrivò subito di nuovo la cartolina e a quel punto dovetti partire. ‘Siccome non sei più padre, devi venire a fare il militare’. Era la regola. Quella sera lì non fu una bella sera ma è passato anche quel periodo”, aveva raccontato.

La morte di Serena, che era la prima figlia di Gianni Morandi e Laura Efrikian, lascia un segno indelebile. Un dolore enorme, difficile da cancellare. “Ricordo che ero a casa e nevicava, era il 5 gennaio” – aveva raccontato anni fa la prima moglie di Gianni Morandi – “ricordo la corsa in clinica, una verso una sala operatoria, lenzuola bianche… Poi torno nella camera e vedo che mi portano fiori, fiori e fiori. Poi li hanno portati via. Ho sentito la voce di mio padre che diceva ‘qualcuno glielo dovrà dire'”.

