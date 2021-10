Ballando con le Stelle, Milly Carlucci azzera Raimondo Todaro: "Parlare di lui? Perdita di tempo"

21 ottobre 2021 a

a

a

“Non voglio parlare di chi non è nel cast, è dispersione di tempo e di energie": Milly Carlucci ha risposto così a una domanda su Raimondo Todaro durante un'intervista col settimanale Nuovo. Quando le è stato fatto notare che quest'anno a Ballando con le Stelle manca uno dei maestri di danza più amati dal pubblico a casa, Todaro, la conduttrice non si è scomposta minimamente e si è limitata a dire di non essere interessata a parlare di chi non è più nel cast. Todaro, infatti, ha deciso di lasciare il programma di Rai 1 per approdare ad Amici su Canale 5, come insegnante di ballo.

Questa foto di Iannone e Lucrezia? Un terribile sospetto sulla farsa targata Rai 1

La Carlucci, poi, pur dicendo di non avere tempo per voltarsi indietro, riferendosi a Todaro ha aggiunto: "Abbiamo comunque fatto un bel percorso insieme". Alla domanda su Star in the Star, la trasmissione di Ilary Blasi su Canale 5, accusata di essere una fotocopia de Il cantante mascherato, altro programma della Carlucci, quest'ultima ha risposto che le imitazioni sono ovunque: "E’ il prezzo che bisogna pagare quando si ha successo".

"Non ci sono le condizioni". Terremoto in Rai: la Mussolini lascia "Ballando" dopo la vergogna di Selvaggia Lucarelli

Sulla presenza di molti cantanti nel cast di questa edizione di Ballando, infine, la presentatrice ha spiegato che si è trattato di una coincidenza, aggiungendo che solo adesso è riuscita ad averli quasi tutti: "Al Bano, Morgan, Arisa, Mietta e Sabrina Salerno garantiranno, insieme agli altri, una bella competizione".

"Le dittature prima o poi finiscono". Selvaggia Lucarelli, vergogna gratuita contro la Mussolini: si scatena il caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.