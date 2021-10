Ballando con le stelle, Sabrina Salerno: "Sapete come mi chiama Peron in privato?", che imbarazzo

21 ottobre 2021 a

"Samuel Peron mi chiama tartaruga, elefante, gorilla, perfino talpa quando faccio lo sguardo sexy. Io rido e gli do ragione". Sabrina Salerno, tra le grandi protagoniste di Ballando con le stelle, dopo il tango travolgente della prima puntata, rivela a Oggi, il rapporto scanzonato che la lega al maestro di ballo del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

"Voglio sempre comandare. Ma Samuel è dolce, intelligente e sensibile e otterrà da me quello che vuole: impegno e attenzione massima". E sul suo ritorno sulla cresta dell'onda la Salerno, che molti definiscono la J.Lo italiana, spiega: "È qualcosa che ho studiato e voluto con determinazione . Ho proposto un’immagine sexy a 53 anni: negli Stati Uniti è normale, in Italia è rivoluzionario. E ci vuole testa per farlo", ha ammesso.

"Quando non vieni accettata da tuo padre, te lo porti dietro tutta la vita. Io questo abbandono l’ho elaborato, ne ho fatto una motivazione. Mi sono detta: 'Non mi riconosci e allora diventerò famosa'. Volevo dimostrare a mio padre che sarei diventata qualcuno. Ho perdonato lui, ma con gli altri uomini spesso entro in conflitto. Quando è morto mio padre, mi sono trovata ad affrontare tutto questo e ci sto lavorando ancora. Mi salva l’ironia", ha concluso l'artista.

