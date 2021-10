Andrea Scanzi, record di grillini ad Accordi e Disaccordi? Finisce in disgrazia: le cifre dell'umiliazione

21 ottobre 2021 a

a

a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 20 ottobre 2021 vedono, in prima serata sul Nove, numeri da prefisso telefonico per Accordi e Disaccordi, trasmissione prodotta da TvLoft che fa capo al Fatto Quotidiano, condotta da Andrea Scanzi, Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio. E nella quale, fra gli ospiti, spiccavano due icone del grillismo: ovvero Alessandro Di Battista e lo storico dell'Arte Tomaso Montanari. Ma come ascolti il programma ha ripetuto la disfatta del M5s alle urne, totalizzando solo l'1.3% di share con 294.000 spettatori, programma meno visto della serata sui nove canali generalisti.

"Non sei abituato a fare la fila". Basta una frase e Scanzi impazzisce: rissa dalla Gruber, finisce malissimo | Video

Male anche Massimo Giletti. Il suo Non è l'Arena, spostato dalla domenica al mercoledì, ha totalizzato solo il 4.6% di share con 757.000 spettatori. Male anche Rai1 in prime time con il film di Max Giusti dal titolo Appena un minuto, fermatosi all'11.3% di share con 2.387.000 spettatori, surclassato dalla fiction Luce dei tuoi occhi con Anna Valle in onda su Canale5, che ha vinto la serata con 3.178.000 spettatori e il 16.8% di share, e sfiorato da Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3 che ha radunato 2.055.000 individui all'ascolto con il 10.5%.

"C'è il rischio che non rispettino le regole". Ma è serio? Scanzi si copre di ridicolo dalla Berlinguer: sfottò brutali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.