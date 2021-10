Striscia la Notizia, Veline da bollino rosso: prima così, poi... una mossa da pazzi in prima serata

22 ottobre 2021 a

Tempo di Striscia la Notizia, tempo di veline. Siamo all'ultima puntata andata in onda su Canale 5, quella di giovedì 21 ottobre. Una puntata in cui le due veline, Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti, si sono prestate a uno stacchetto che si farà ricordare.

La ragione? Presto detta: al netto del fatto che le due veline sono meravigliose, hanno sfoggiato in prima serata un look assolutamente mozzafiato. Vestitino nero, cortissimo, sgambatissimo e scollatissimo. Tacco a spillo nero. E questo è tutto, per la danza scatenata sul bancone. Roba insomma da restarci secchi.

Poi, nel corso della puntata di Striscia, un servizio sugli sprechi Rai. Nel mirino anche il neo-sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per i suoi strafalcioni che lo rendono un degno erede di Nicola Zingaretti. Quindi la consueta rubrica Spetteguless e anche il monologo di Alessandro Siani dedicato alle hostess di Alitalia, dopo la loro protesta "desnuda" di qualche giorno fa in centro a Roma.

Striscia, lo stacchetto delle Veline: dal minuto 2.50

