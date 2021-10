Striscia la Notizia, Luciana Lamorgese? Non sa dire "green pass": disastro in aula, un video imbarazzante

22 ottobre 2021 a

Tempo di strepitosi strafalcioni in televisione. Strafalcioni raccolti e proposti da Striscia la Notizia in un servizio tutto da ridere proposto nel corso della puntata in onda su Canale 5 nella puntata di ieri, giovedì 21 ottobre.

Si parte da Stefania Cavallaro, che al Tg4 fa un mix di due celebri proverbi. E ne esce un surreale: "Il detto fatta la legge gabbato lo santo, vero, è un detto antico". Come suggerisce la voce fuori campo, "uno svarione proverbiale".

Ma il meglio, in fatto di proverbi, ce lo offre il meteorologo Lorenzo Tedici a SkyTg24, il quale afferma quanto segue: "Il proverbio ci aiuta. Pioggia al mattino... brutto tempo si avvicina. No... Pioggia la mattina... Rosso al mattino, brutto tempo si avvicina", e via discorrendo. Insomma, la confusione regna sovrana.

Quindi Cesara Buonamici al Tg5, la quale dimostra di avere poca confidenza con la parola Green Pass: "Greentass, greentest... no, scusate, pass", si corregge. Ma il top, in assoluto, è Luciana Lamorgese, che in aula alla Camera per l'informativa sull'assalto alla Cgil, chiama il certificato verde "greenpanz". Che imbarazzo...

Striscia e gli strafalcioni: il servizio

