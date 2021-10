Tale e quale show, Carlo Conti dimentica Malgioglio: mai accaduto prima

Francesco Fredella 23 ottobre 2021 a

Quella di Carlo Conti a Tale e Quale Show sembra una vera e propria gaffe. Quando si esibisce Pierpaolo Pretelli succede di tutto perché il conduttore dimentica Cristiano Malgioglio.

Pierpaolo Pretelli canta e dopo l’imitazione parlano Loretta Goggi, Giorgio Panariello e l'imitatore di Platinette (quarto giudice nella puntata di stasera). "Ci sono ancora io, tesoro", dice Malgioglio. Ed infatti Carlo Conti si era dimenticato di farlo parlare. "Che sbadato”, commenta. Cristiano Malgioglio, non dimentichiamolo, è reduce dall'attacco ad Alba Parietti che imita Amanda Lear: fuoco e fiamme in studio. "Nella prima parte della canzone non ho capito nulla”, dice Cristiano Malgioglio a Pierpaolo Pretelli. Il pubblico rumoreggia, ma il paroliere di Mina va avanti. "Io qui faccio il giudice", ribadisce.

Un Malgioglio così spietato non lo vedevano da tempo, ma ora che la sua verve si è fermata per dare spazio ai giudizi severissimi sembra che sia più amato di prima. Con Pretelli, tra l'altro, c'è un'amicizia che va avanti dallo scorso anno quando Pierpaolo ha partecipato al Grande Fratello vip. Ed, infatti, tra loro non è mancata la complicità nella casa. Fuori non si sa.

