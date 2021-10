Verissimo, "una malattia terribile": il dramma privatissimo di Raimondo Todaro

23 ottobre 2021 a

Un Raimondo Todaro che ha lasciato spazio alle emozioni, quello ospite di Verissimo nella puntata del 23 ottobre. Il ballerino, prima insegnante di Ballando con le Stelle ora di Amici, si è raccontato a Silvia Toffanin. Durante il programma di Canale 5, Todaro ha ripercorso la sua carriera partendo dal passato: "Mia madre avrebbe fatto qualsiasi cosa per me e mio fratello, è la classica madre pronta anche ad allacciarti le scarpe. Sono nato a Catania, poi ci siamo trasferiti al Nord e lì abbiamo iniziato a fare danza. Io ero molto promettente, mio fratello Salvatore decisamente meno e anche la maestra gli aveva consigliato di smettere. Lui, invece, è andato avanti con determinazione e alla fine anche lui ha vinto qualche campionato nazionale".

Poi qualcosa nella vita del ballerino è cambiata. Il padre infatti si è ammalato quando lui e il fratello erano ancora giovanissimi. Una malattia che Todaro ha definito "terribile, che lo costrinse a smettere di lavorare". In quel momento il ballerino capì che era giunto il momento di ripagare il padre dei tanti sacrifici fatti. Così "abbiamo aperto una scuola di danza, a Catania, in un quartiere difficile. Ci piace pensare di aver salvato tanti ragazzi dalla strada, in quelle due ore di lezione almeno eravamo certi che non fossero in giro a fare casini".

Spazio poi anche al presente. Raimondo si è emozionato al solo sentire il nome "Jasmine", la figlia che ha avuto da Francesca Tocca. "Al momento fa danza classica ma balla tantissimo a casa, mette canzoni su YouTube e si mette a ballare - ha spiegato alla Toffanin -. Le piace molto seguire i balli di Giulia, la ballerina vincitrice di Amici nella scorsa edizione. Non importa cosa farà, l'importante per me è che sarà felice".

