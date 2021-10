Che tempo che fa, Fabio Fazio frigna in diretta: "Non ci hanno amato per niente". Un grosso caso in Rai: attacco ai vertici

25 ottobre 2021 a

Fabio Fazio continua a rivangare il passato e alludere polemicamente, in diretta tv, a situazioni aziendali che lo avevano indispettito. Domenica sera, 24 ottobre, il conduttore di Che tempo che fa ha fatto riferimento al suo burrascoso rapporto con i vecchi vertici di Viale Mazzini. "Salutiamo subito Carlo Fuortes, il nostro Amministratore Delegato. Che hombre, che muchacho, che condottiero! Sprizza autorità da tutti pori…", ha esclamato la Littizzetto. E Fazio: "Abbiamo avuto quattro anni difficili in cui non siamo stati amati per niente, adesso cerchiamo di vivere bene i prossimi", ha commentato il conduttore.

Un riferimento ai precedenti vertici Rai, l'ex Ad Fabrizio Salini e il presidente Marcello Foa, Fazio si è levato la soddisfazione di polemizzare in diretta tv: come se le vicissitudini interne dovessero riguardare anche il telespettatore. Nel 2019, comunicando lo spostamento di Che tempo che fa da Rai1 a Rai2, Fazio aveva detto in diretta: "L'importante è essere considerati una risorsa e non un problema".

Nel giugno 2020, un nuovo sfogo contro la Rai dopo l’approvazione di una norma aziendale sul conflitto d’interessi. "Trovo ogni limite superato. Qui entriamo nel campo dell’inaccettabile: da tempo mi viene riservato un trattamento che non ha eguali né precedenti", aveva detto il presentatore, parlando di "linciaggio senza uguali né giustificazioni" nei suoi confronti.

