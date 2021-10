Striscia la notizia, Lulù Selassiè del Gf Vip umiliata: "Ecco la sua sosia, avete notato che..."

27 ottobre 2021 a

Striscia la Notizia ha dato voce ad alcuni telespettatori - ma anche ad alcuni chirurghi estetici - secondo cui la principessa Lulù Selassiè del Gf Vip sarebbe identica a Mrs Potato del cartone animato "Toy Story". "Vediamo il suggestivo raffronto - dice il conduttore del tg satirico, Alessandro Siani - ma sono due gocce d'acqua! Stesse labbra appena accennate, stesso look floreale. Insomma, sono davvero uguali". Il comico, alla fine, non ha potuto non fare anche una battuta a riguardo: "Mrs Potato è un tubero e anche Lulù Selassiè non ha mai fatto un tubero."

La Selassiè comunque non sarebbe l'unica ad avere un sosia. Anche uno degli inviati di Striscia ne avrebbe uno. Si tratta del guru del digitale, Marco Camisani Calzolari. "Avrebbe un insospettabile corrispettivo nel mondo dell'animazione", spiega Vanessa Incontrada. Di chi si parla? Del maialino Garry di "Angry Birds 2". "Osservate il confronto, sono uno la fotocopia dell'altro", continua la conduttrice.

Le somiglianze tra Calzolari e il protagonista del cartone animato, secondo il tg satirico, sarebbero innegabili: "Stessi capelli leccati, stesso pizzetto setoloso". Anche se alla fine secondo la Incontrada una differenza c'è: "Uno vive in un mondo virtuale, parla un linguaggio tutto suo e ha strane fattezze, l'altro è Garry, di 'Angry Birds 2'".



