Striscia la Notizia, Memo Remigi in tv in mutande? Non solo, occhio al dettaglio: imbarazzo totale

"A Oggi è un altro giorno c'è stato un momento molto intimo": così Vanessa Incontrada ha presentato il servizio di Striscia la Notizia su Memo Remigi. Quest'ultimo, infatti, in una recente puntata del programma di Rai 1, si è collegato da casa direttamente in mutande. Tutto inizia quando in studio parte la musica e la conduttrice allora dice: "Alzati in piedi, ti vogliamo vedere". "Non posso, sono in mutande", risponde lui sorridendo. "Colpo di scena, come nelle migliori videoconferenze, il remigino si è agghindato solo dalla vita in su", spiega Alessandro Siani nel servizio.

La Bortone, però, insiste. Così Memo si alza e mostra a tutti il suo bizzarro look. "Il Memo desnudo è in buona compagnia - fa notare il conduttore del tg satirico di Canale 5 -. In questi tempi di lockdown e smartworking, le apparizioni con slip e boxer vari sono state all'ordine del giorno. Il modo di lavorare, insomma, è mutato. Anzi mutande".

A tal proposito, Siani ricorda un episodio simile ma più lontano nel tempo: "Il contributo più prezioso a questo sbarazzino stile di collegamento è quello del precursore Bobo Craxi, che già nel 2019 alla fine di un intervento a RaiNews24 mostrò il meglio di sé". Spostando la telecamera per interrompere il collegamento, infatti, Craxi inavvertitamente spostò l'obiettivo proprio in direzione delle sue mutande. "Insomma, da Bobo a Remigi ci giunge una grande lezione di tv-verità, quella che non nasconde mai cosa c'è sotto", chiosa Siani.

