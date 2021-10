Squid Game, il dramma del regista: "Mentre giravamo ho perso sei denti", una brutta storia di soldi

27 ottobre 2021 a

Il creatore della serie Squid Game, il sudcoreano Hwang Dong-hyuk sceneggiatore e regista 50enne, ha dichiarato al Guardian: "Non sono così ricco. Ma ho abbastanza. Ho abbastanza per mettere il cibo in tavola. E non è che Netflix mi stia pagando un bonus. Netflix mi ha pagato secondo il contratto originale", ha spiegato.. Hwang Dong-hyuk che è entrato nella storia con Squid Game, perché la serie è attualmente la più vista nella storia del colosso dello streaming.

Hwang ha confessato anche che lo stress per la realizzazione della serie è stato così forte che ha perso sei denti. "Era fisicamente, mentalmente ed emotivamente estenuante. Continuavo ad avere nuove idee e a rivedere gli episodi mentre giravamo, così la quantità di lavoro si è moltiplicata". L'ispirazione per lo spettacolo - che secondo Netflix è stato visto da 142 milioni di famiglie e ha portato 4,4 milioni di nuovi abbonati alla piattaforma - viene dalle esperienze personali di Hwang dopo il crollo finanziario globale alla fine degli anni 2000. "Ero in grandi difficoltà finanziarie perché mia madre si è ritirata dalla società per cui lavorava. C'era un film a cui stavo lavorando ma non siamo riusciti a ottenere finanziamenti. Quindi non ho potuto lavorare per circa un anno. Abbiamo dovuto contrarre prestiti, mia madre, io e mia nonna", ha ricordato.

Hwang ha anche spiegato come la lettura di fumetti lo abbia aiutato a ideare la serie: "Ho letto "Battle Royal" e "Liar Game" e altri fumetti di giochi di sopravvivenza. Mi sono relazionato con personaggi che erano alla disperata ricerca di denaro e successo. Se esistesse un gioco di sopravvivenza come questi in realtà, mi chiedevo, mi unirei al gioco per fare soldi per la mia famiglia? Mi sono reso conto che, dato che ero un regista, potevo dare il mio tocco a questo tipo di storie, quindi ho iniziato a scrivere la sceneggiatura", ha concluso.

