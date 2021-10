L'aria che tira, Myrta Merlino e l'ospite choc: "Il capolavoro ce l'ha in testa". Come si presenta in studio, Elisa Fornero "irrigidita"

28 ottobre 2021 a

a

a

"Fornero, ha visto che capelli?". Myrta Merlino parla con l'ex ministra del Welfare Elsa Fornero di pensioni, Quota 100 e Quota 102, ma a L'aria che tira su La7 c'è spazio, tra tante lacrime (quelle degli italiani), anche per un momento divertente.

"Soltanto per un giorno". Caos nel centrodestra, la bordata di Myrta Merlino: provate a darle torto...

La giornalista invita in studio "un giovane ragazzo, ormai 35enne". Si chiama Filippo Riniolo, fa l'artista e al di là dei suoi talenti professionali spicca certamente per originalità. Appena il ragazzo entra in favor di telecamere, la Fornero si irrigidisce e guarda con una certa perplessità. La Merlino invece gongola per il suo spettacolare e scenografico ospite: Filippo infatti sfoggia una voluminosa capigliatura rasta, a metà strada tra un Bob Marley ipertrofico e un punkabbestia versione chic.

"L'unica cosa che mi fa emozionare". Vittorio Feltri in consiglio comunale? Fate attenzione a queste immagini | Video

"Da molto tempo si batte... - prova a intrordurlo seriamente la Merlino, prima di cadere in estasi -. Fornero ma lei ha visto che meraviglia? Riniolo fa l'artista, e la prima opera ce l'ha in testa. Poi tutto il resto...". "Vedo vedo", risponde Elsa con un sorriso sornione. Prima della pubblicità, la discussione torna seria: "Lui è un giovana italiano che da tempo dice: il problema siamo noi - spiega la Merlino -, che non avremo mai le pensioni". Caviamocela con una battuta: in tutta questa storia, forse l'esodato è il barbiere di Riniolo, visto che a occhio e croce il ragazzo non si taglia i capelli proprio dal fatidico 2012 della Riforma Fornero.

"Dopo Draghi? Un solo nome possibile". Ghisleri, indiscreto dalle sacre stanze: ecco chi sarà il prossimo premier







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.