Striscia la Notizia, Luigi Di Maio "gay"? "Gaffe imbarazzante", siluro contro il grillino: cosa vi siete persi

29 ottobre 2021 a

Anche Striscia la Notizia si occupa della gaffe o presunta tale di Luigi Di Maio da Lilli Gruber, il tutto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 28 ottobre. Si torna in studio a Otto e Mezzo, e il tg satirico ripropone quella che la voce fuori campo di Vanessa Incontrada definisce "un interessante estratto dell'intervista al ministro e scrittore Luigi Di Maio".

Si torna al botta e risposta tra Di Maio e Gruber sull'omosessualità, dovuto a una battuta nel libro del grillino. "Ministro Di Maio, allora lei qui scrive che per screditarla la hanno definita anche omosessuale. E lei dice che non è omosessuale...", ricorda la Gruber. "E non è un'offesa", replica subito il grillino. "Mi scusi, ma nel 2021 lei pensa sia un discredito essere gay? È una excusatio non petita", rimarca la Gruber.

Dunque Di Maio replica: "Prendo la domanda come una provocazione pere risponderle. Nel libro ho detto che non mi sono offeso, ma solo che era una notizia non vera, perché sono eterosessuale". "Ma dice che hanno usato questa cosa per attaccarla". "Certo, molti usarono quest'argomento nella campagna elettorale del 2018", replica Di Maio. Che aggiunge: "Non è stato utilizzato per screditarmi?", "No, penso che nel 2021 non sia possibile farlo", chiude la Gruber.

E Striscia la Notizia, su questo scambio, prende posizione. E lo fa contro Di Maio, con le parole di Alessandro Siani: "Giggino è un po' in contraddizione, sostiene che la parola gay non sia un discredito, ma ha scritto che lo hanno additato come gay per screditarlo. E la Gruber non molla la presa". E ancora: L'arrampicata sugli specchi di Di Maio termina qui. Ma la sua imbarazzante gaffe resta...", concludono da Striscia.

Striscia, la gaffe di Di Maio dalla Gruber: il servizio

