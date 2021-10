Striscia la Notizia, figuraccia per Luigi Di Maio: beccato a cantare così in inglese

30 ottobre 2021 a

Luigi Di Maio si aggiudica il primo posto della rubrica "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia. Il motivo? Le sue "doti" canore. Il ministro degli Esteri, nonché ex leader del Movimento 5 Stelle, ha cantato "Yesterday", celebre brano dei Beatles. "Una mostruosa rivisitazione", l'ha descritta Vanessa Incontrada. E in effetti, oltre a essere stonato, Di Maio sembra avere qualche problema con l'inglese tanto che a un certo punto ammette: "Io già non so cantare in italiano, figurati in inglese".

Al quarto posto della stessa rubrica, Forum. Il programma condotto da Barbara Palombelli si è distinto per gli atteggiamenti di una signora, in causa con il marito, di fronte al giudice Francesco Foti. La donna ha tentato di spiegare alla toga "cosa fanno un uomo e una donna in casa".

Inutile dire che la spiegazione ha lasciato spazio a un siparietto divertente con Foti tra l'incredulo e l'irritato davanti alla signora ormai fuori controllo. All'interno della rubrica anche Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip e Tu sì que vales con Maria De Filippi.

Qui l'intera video della classifica de I Nuovi Mostri per Striscia la Notizia, dove al primo posto c'è l'esibizione canora di Luigi Di Maio

