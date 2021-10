Ballando con le Stelle, bomba del re della tv su Morgan: "Speriamo che non lo faccia"

30 ottobre 2021 a

Fari puntati su Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che torna questa sera, sabato 30 ottobre, su Rai 1. Un ritorno dopo una settimana di polemiche per la positività al Covid della non vaccinata Mietta, attaccata in modo scomposto da Selvaggia Lucarelli. E ancora, il caso-Memo Remigi, dato in isolamento ma che alla fine prenderà parte al programma. E poi, ovviamente, c'è il vulcanico Morgan.

Già, l'ex frontman dei Bluvertigo partecipa a Ballando in coppia con Alessandra Tripoli. E Marco Castoldi, questo il vero nome di Morgan, è celebre per il suo carattere particolare, impulsivo, tanto che in molti si sono chiesti perché la Carlucci abbia scelto proprio lui. Domanda che un lettore ha girato a Maurizio Costanzo, il quale ha deciso di rispondere nella sua rubrica su Nuovo Tv.

"Nei programmi di intrattenimento non fa mai male un po’ di pepe. Speriamo che Morgan non deluda le attese", ha tagliato corto Maurizio Costanzo. E ancora, parlando del cantante al format di Rai 1, ha aggiunto: La presenza di Morgan aiuterà il programma ad essere più interessante da seguire. Non è detto che debbano nascere polemiche, basteranno scambi ironici ed intelligenti", ha concluso Maurizio Costanzo. Insomma, non ci resta che aspettare...

