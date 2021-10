Tv Talk, Mietta non vaccinata? Bordata di Piero Angela: "Se penso a un bacio...", come gode Selvaggia Lucarelli

30 ottobre 2021 a

Continua a tenere banco il caso di Mietta, risultata positiva al Covid e in polemica con Selvaggia Lucarelli per il fatto di non essere vaccinata. “A proposito di quanto successo a Ballando con le stelle - ha dichiarato Piero Angela, intervenuto a Tv Talk - se penso a una scena d’amore con un bacio in tv, è più che lecito chiedere all’altro se sia vaccinato, o no?”. Insomma, il padre di Superquark si è schierato dalla parte della Lucarelli, che però intanto ha portato a casa una denuncia.

Ovviamente da parte del Codacons, che la accusa di aver violato la privacy quando durante la puntata di sabato scorso ha messo in difficoltà Milly Carlucci con la seguente domanda: “Mi auguro che tutti i concorrenti siano tutti vaccinati, no? Mietta pure?”. Sul momento la padrona di casa del talent show di Rai1 non aveva risposto, dopodiché lo ha fatto con un video in cui ha spiegato che tutti i concorrenti e i ballerini sono muniti di Green Pass, il che vuol dire che non sono per forza tutti vaccinati ma comunque in regola.

“Milly Carlucci ha smentito su tutti i forti Selvaggia Lucarelli - ha fatto sapere il Codacons - spiegando che la legge attuale non obbliga alla vaccinazione anti-Covid. Che per accedere ai luoghi di lavoro è previsto unicamente il Green Pass, e nessuno è autorizzato a chiedere ai concorrenti di Ballando se siano o meno in possesso del vaccino”.

