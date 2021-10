Domenica In, Mara Venier: “Non volevano farmi condurre”, grosso guaio col Green Pass

31 ottobre 2021 a

a

a

A Domenica In si parla sempre di Ballando con le stelle e anche oggi, 31 ottobre, lo show di Rai1 non ha fatto eccezione. In particolare Mara Venier ha parlato con i suoi ospiti di quanto accaduto con Mietta e Memo Remigi e quindi delle restrizioni legate al Covid e del Green Pass. Anche in Rai, come in ogni luogo di lavoro pubblico e privato, l’attenzione è massima sui protocolli sanitari.

"C'erano dei problemi". Mara Venier-choc su Rossano Rubicondi: doppio dramma, ciò che nessuno sapeva

Per quanto la Venier ha voluto svelare un piccolo retroscena che l’ha riguardata in prima persona. “Sono vaccinata e ho il Green Pass, ma non sono molto tecnologica e ho stampato il mio certificato verde in formato cartaceo - ha dichiarato la conduttrice di Domenica In - non ce l’ho in digitale sullo smartphone e questa mattina lo avevo dimenticato a casa. Non mi hanno fatto entrare in studio e non potevo condurre Domenica In, sono stati assolutamente inflessibili. L’unica soluzione è stata tornare a casa e prendere il Green Pass cartaceo”.

"Sono dovuta tornare a casa...". Clamorosa Mara Venier, bordata a Selvaggia Lucarelli: Rai, il caso si complica

In studio anche Memo Remigi, reduce da cinque giorni di isolamento per essere stato a contatto con un positivo. “Sono stato costretto a rimanere in hotel, questo mi ha penalizzato - ha spiegato - perché ho avuto un solo giorno per provare prima dell’esibizione. In cinque giorni ho fatto due tamponi rapidi e un molecolare, tutti negativi. Ho fatto talmente tanti tamponi che alla fine ho tamponato con la macchina”.

Morte Rossano Rubicondi, Mara Venier sconvolta dal dolore: "Domenica In" si ferma per lui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.