Rossano Rubicondi, "nessun tumore alla mano". La madre-choc a Pomeriggio 5: "Ecco come è morto", qui cambia tutto

01 novembre 2021 a

a

a

Sono distrutti i genitori di Rossano Rubicondi. L'ex marito di Ivana Trump, nonché showman, aveva tenuto nascosto a tutti la sua malattia. Anche i genitori Claudio e Rosa non sapevano nulla. Lo hanno raccontato a Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Qui, nella puntata del 31 ottobre, la mamma ha voluto anche fare una precisazione: "La notizia ci ha distrutti. Noi non sapevamo niente. Non sapevamo niente della malattia di Rossano e questa cosa ci ha lasciato senza parole. Ci hanno chiamati dall'America per informarci della morte di Rossano e ci hanno detto come sono andate realmente le cose".

"Ha pagato tutto lei". Morte Rubicondi, indiscrezioni strazianti su Ivana Trump: l'ultimo gesto

Rubicondi infatti non sarebbe morto per un tumore alla pelle: "Rossano stava entrando in doccia e una vena nel polmone è scoppiata, quindi ha perso i sensi e ha battuto la testa nella vasca. È rimasto lì, da solo, per ore". Un racconto straziante che ha commosso anche la conduttrice, amica di Rossano da tempo.

"Come ho saputo della morte di mio figlio": la terrificante confessione del padre di Rossano Rubicondi

"Rossano - ha proseguito la madre - cercando di usare un po' di lucidità, credo non ce l'abbia voluto dire per proteggerci, per non farci preoccupare, ma noi avremmo voluto saperlo per poterlo aiutare. Sappiamo che Ivana Trump lo ha aiutato in tutto e per tutto, a livello economico-sanitario, ma noi siamo i genitori... avremmo voluto saperlo. Noi siamo grati a Ivana perché non stavano più insieme da 15 anni, ma lei non ha esitato ad aiutarlo e quindi condivideremo le ceneri con lei. La ringraziamo molto per averlo aiutato in un momento, un anno, che deve essere stato molto difficile per quel tumore al fegato di cui nessuno sapeva niente se non proprio lei".

"Restate fuori da questa storia". Rossano Rubicondi, uno choc: salma "in ostaggio" all'estero, l'ultimo dramma per la famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.