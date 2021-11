Striscia la notizia, il medico guaritore con la mano bollente: finisce in disgrazia

02 novembre 2021 a

Un "medico", non iscritto all'albo, che sostiene di poter guarire i pazienti con la sola imposizione delle mani. Non è un film, ma uno scandalo italiano. Luca Abete, inviato di Striscia la notizia, si è messo sulle tracce di un sedicente guaritore, forte di una "energia strabiliante".

All'esterno della sua villa c'è una folla che ne tesse le lodi. "Le sue mani bollono, tiene un'energia". "Io ho problemi alla tiroide, si stanno rimpicciolendo. Una signora tiene l'ernia...". Il "gancio" del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci riesce a entrare nello studio del guru per farsi visitare, fingendo di avere un timpano perforato. Il medico gli ripete nell'orecchio sinistro "Tullio" e "Anna". Il finto paziente dice però di non aver sentito nulla e a questo punto il guru gli impone la mano: "Bisogna lavorarci, magari una volta, è chiaro...". Seconda seduta e stessa terapia, sempre davanti a una telecamera nascosta.



"Ma si ricostruisce il timpano?", chiede il paziente. "Io non so cosa succede - risponde il "medico" -, succede che a questo punto riacquista l'udito. Quando mando energia su questo orecchio, che ora è purtroppo malandato... Altri hanno recuperato l'udito, chi con l'80%, chi col 70%, chi col 100%, però chiaramente è un orecchio che ha avuto una bella botta". Però, assicura, "l'energia ha ricostruito la membrana".

A questo punto Abete gli fa visita e il medico guaritore precisa: "Sono pensionato, mi vengono a trovare gli amici, non sono dottore". "E perché cura le malattie?", chiede l'inviato. "Non curo niente", risponde per poi dare dell'ignorante all'intervistatore. Quando arriva un paziente, la situazione degenera: "Dai che il dottore mi deve fare la terapia, andatevene fuori dal c***o. Vai a romperti il collo, uomo di m***a". E il dottore, forte dell'appoggio, riparte alla carica contro Abete: "Certo, eliminare dalla tua testa di m***a quello che tieni in testa è difficile".

