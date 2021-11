Le Iene, trappola agghiacciante a Paola Ferrari: droga, escort e camorra. Il terrore della conduttrice Rai

03 novembre 2021 a

Paola Ferrari finisce nella trappola de Le Iene, la trasmissione condotta da Nicola Savino su Italia 1. La giornalista, in particolare, è stata vittima di uno scherzo pesante, realizzato con la complicità del figlio Alessandro. Il programma, infatti, le ha fatto credere di essere finita in un brutto giro di soldi, escort e droga per colpa di un video musicale. D'accordo con l'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, il ragazzo ha detto alla madre di voler lanciare un nuovo rapper, per cui dovrà investire un po' di soldi.

Pochi giorni dopo l’annuncio sul nuovo artista, la giornalista sportiva ha ricevuto una chiamata: era il figlio che si trovava insieme ad alcuni uomini loschi mentre questi parlavano di problemi di soldi. A un certo punto la Ferrari è entrata nel panico: "Mi hanno chiamato dei camorristi, l'hanno rapito". E così si è subito precipitata sul set del videoclip incriminato. Al suo arrivo, poi, è scoppiato il caos.

Lì, infatti, prima le hanno proposto di sostituire la modella bionda del video musicale, poi l'hanno spinta a parlare con alcuni carabinieri, intervenuti dopo diverse segnalazioni su escort e droga sul set. E proprio mentre la situazione stava per precipitare, con la Ferrari in crisi, le è stato rivelato che si trattava solo di un brutto scherzo.

