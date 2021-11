Rossano Rubicondi, "un rapporto malato": testimonianza agghiacciante, lui e Ivana Trump... gelo dalla D'Urso

03 novembre 2021 a

A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è tornata a parlare della morte di Rossano Rubicondi. La conduttrice ha intervistato Silvio Sardi, testimone di nozze di Rubicondi. Le accuse dell’ospite, rivolte contro i genitori di Rossano e così la conduttrice è dovuta intervenire immediatamente. “È vero che è stato abbandonato dagli amici?” – ha chiesto Barbara a Silvio, che nel replicare non ha nascosto il suo reale pensiero – “Bisogna distinguere tra gli amici di Rossano e gli amici di Ivana Trump“.

La D’Urso, che in questi giorni sta dedicando molto spazio al caso Rubicondi, è rimasta davvero scossa di fronte al racconto dell’ospite. Il testimone di Rossano ha cercato di spiegare meglio alla conduttrice il proprio punto di vista sul rapporto tra Ivana Trump e Rossano.

"Ivana con lui aveva un rapporto malato. Non sapete le volte che lo lasciava fuori di casa, in mutande al gelo delle notti newyorchesi quando abitavano a Manhattan. Lui si rifugiava a casa mia", ha ricordato. Roberto Alessi invece ha poi voluto ribadire che Ivana gli è rimasta comunque vicina fornendogli anche una assicurazione medica che in Usa è privata.

