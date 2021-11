Striscia la Notizia, "queste mascherine a scuola". E il ministero tace: ragazzi in pericolo

05 novembre 2021 a

a

a

Striscia la Notizia è tornato a occuparsi delle mascherine prodotte da Fca e distribuite con il logo della presidenza del Consiglio dei ministri. Moreno Morello continua infatti a ricevere tantissime segnalazioni da parte di genitori allarmati che, in seguito all’inchiesta del tg satirico di Canale 5 sui lotti di mascherine non conformi e ritirati, hanno chiesto di far analizzare anche quelle distribuite in questo nuovo anno scolastico.

"Dovresti ringraziarci", "Meglio tacere". Striscia contro Ambra Angiolini, nuovo scontro: volano parole grosse

“Più aumenta il numero di test e più è chiara una circostanza - ha spiegato l’inviato di Striscia la Notizia - ovvero che dallo stabilimento di Mirafiori sono uscite mascherine non conformi il 13 settembre 2020, il 29 settembre 2020, il 7 ottobre 2020 e il 10 novembre 2020. I genitori ci hanno quindi chiesto di verificare la conformità delle mascherine distribuite quest’anno: si chiedono perché controlli e test non hanno funzionato e se siamo sicuri che lo abbiano fatto invece per tutti gli altri codici prodotti”.

"Una bellissima testa di ca***". Prego? Imbarazzo totale per Iva Zanicchi, "Striscia" scova un video... | Guarda

“Gli accertamenti - è la domanda posta da Moreno Morello - richiesti a Fca hanno riguardato solo i due modelli non conformi che avevamo individuato oppure sono stati fatti su tutti i modelli distribuiti nelle scuole? Palazzo Chigi ci ha risposto che sulla vicenda delle mascherine prodotte da Fca è in corso un’indagine da parte dell’autorità giudiziaria e pertanto si preferisce declinare ogni commento”.

Alessia Morani? "Ecco chi è la sua sosia": la più incredibile delle somiglianze, due gocce d'acqua

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.