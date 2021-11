Striscia la Notizia, ricordate quest'uomo? Arrestato "corruzione, associazione a delinquere e truffa"

06 novembre 2021 a

a

a

I Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Antonio Savino, presidente dell'UNAC (Unione Nazionale Arma Carabinieri), di cui il programma Striscia la notizia, con Valerio Staffelli, se ne era già occupato. L'UNAC, infatti, è un'associazione autodefinitasi sindacato, ma mai riconosciuta come tale dal Ministero della Difesa, spiega Striscia nel lacio del servizio che andrà in onda questa sera, sabato sei novembre, su Canale 5.

"Una bellissima testa di ca***". Prego? Imbarazzo totale per Iva Zanicchi, "Striscia" scova un video... | Guarda

Il vulnus era la pubblicazione di un giornale: la rivista dell'Arma, che utilizza colori e icone riconducibili all'Arma ma che non è riconosciuta dall'Arma stessa. Adesso il gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese ha emesso questa ordinanza e così Savino risulta indagato per “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” e “calunnia”. Gli arresti domiciliari arrivano proprio pochi giorni dopo il servizio del tg satirico su una manifestazione dell'UNAC tenuta sotto la sede del Palazzo di Giustizia, prima, e del Comando Legione Carabinieri.

"Queste mascherine a scuola". E il ministero tace: ragazzi in pericolo, la bomba di Striscia

In quell'occasione, rivela Striscia, Savino avrebbe commesso i reati di cui viene accusato. Nel corso della manifestazione avrebbe accusato l'Arma dei Carabinieri di “corruzione”, “associazione per delinquere” e “truffa” "(citando l’esistenza di un cerchia di generali corrotti che avrebbe truffato lo Stato, attraverso l’indizione di una gara di appalto truccata, finalizzata all’assegnazione di veicoli dell’Arma dei Carabinieri, in cambio di tangenti) nonché di 'simulazione di reato' (per aver redatto delle note con cui erano state evidenziate violazioni di diverse norme del codice penale da parte di Savino)", rivela Striscia la Notizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.