Che tempo che fa, "una minch***": Luciana Littizzetto in studio conciata così, sconcertante in prima serata

E come ogni domenica sera, ecco lo show di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 3. La comica torinese è stata un po' la mattatrice dell'intero pomeriggio a Viale Mazzini: poco prima, infatti, era ospite di Mara Venier a Domenica In, laddove ha presentato ancora il suo libro.

Dunque, giusto il tempo di qualche ora, ed eccola impazzare sugli schermi della terza rete, al fianco di Fabio Fazio, nel suo consueto monologo. E nel corso del suo intervento, prendendo spunto dall'ultima "dormita" di Joe Biden, la Littizzetto si lancia in un excursus di tutti i politici nostrani che si sono addormentati in situazioni pubbliche. Per quel che riguarda Silvio Berlusconi, la comica torinese propone un collage con diversi "pisolini", compresi quelli in Parlamento.

Poi, in modo spiazzante, ecco che la Littizzetto ci presenta quella che sarà la mascherina del futuro. Addio stoffa, ed ecco arrivare una sorta di casco riflettente, che Luciana prova e sfoggia in diretta tv, così come potete vedere nelle immagini qui in calce. "Un po' moscona, un po' minch***, un po' tafano, un po' Daft Punk", commenta la Littizzetto. "La nuova moda del futuro", conclude. Sarà..

