L'aria che tira, orrore no-vax contro Myrta Merlino: "Ti voglio prendere per il collo", chi è questa donna

Minacce a Myrta Merlino. La conduttrice de L'Aria Che Tira su La7 è stato oggetto di pesanti insulti da quella che con ironia definisce "una pacifica manifestante" No vax. La donna si è pronunciata così davanti alla telecamera: "Se fosse qui la prenderei per il collo". Una minaccia a cui la Merlino risponde per le rime: "Ho provato in tutti i modi, ce l'ho messa tutta, ho invitato tutti e dato spazio a tutti i pareri - esordisce la conduttrice amareggiata -, ma la risposta non l'ho ancora trovata. Alla signora che mi prenderebbe per il collo rispondo che noi saremo qui e continueremo a fare il nostro lavoro, incuranti di quello che ci succede quando veniamo ai vostri cortei".

Poi rivolgendosi direttamente alla manifestante: "Se fosse qui io non la prenderei per il collo, ma proverei a prenderla per il cervello, proverei a convincerla anche se ormai non sono affatto sicura di riuscirci". L'appello è rivolto a tutti "gli amici triestini". Da tempo infatti Trieste è la città che ospita i contrari al Green pass.

"Perché questa rabbia nei nostri confronti? - chiede la Merlino -. Addirittura prendermi per il collo. Dovrei essere io a essere molto arrabbiata con lei perché i suoi comportamenti, e non solo i suoi purtroppo, mettono tutti noi a rischio di nuovi divieti, ma in quel caso spero che possano riguardare solo le persone come lei come accade in Austria". Il riferimento è all'ipotesi lockdown solo per non vaccinati. Una misura che potrebbe prendere piede anche in Italia, come vorrebbero alcuni esperti.

