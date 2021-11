Striscia la Notizia, Greta Thunberg ridicolizzata da Matteo Salvini: ciò che non si era visto, spunta il video

09 novembre 2021 a

Ambiente, clima impazzito, riscaldamento globale, innalzamento delle acque: temi prepotentemente al centro del dibattito da anni ma soprattutto nel corso delle ultime settimane, prima con il G20 romano guidato da Mario Draghi, dunque con il Cop26, la conferenza sul clima che si è tenuta a Glasgow.

E questi temi, a modo loro, ecco che arrivano dritti dritti a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, il tutto nella puntata in onda lunedì 8 novembre. Un tema che viene trattato da Highlander Dj, che dedica una canzone alla leader del movimento ambientalista, la svedesina Greta Thunberg, che da G20 e dal Cop26, in verità, ha ricavato ben poco. Già, summit e vertici fiume per ottenere poco e nulla. Tanto che la stessa baby-attivista svedese ha criticato aspramente i due negoziati, aggiungendo che la rivoluzione "la faremo noi".

E così ecco che per Highlander Dj la ragazzina svedese "non sembra del tutto soddisfatta". La canzone? "Greta Thunberg è diventata nera". Sulle note di Sei diventata nera, ecco una carrellata di politici che la sfottono, in primis Matteo Salvini. Non mancano, poi, però né Giorgia Meloni né un balbettante Matteo Renzi (così come non manca Mario Draghi). Uno sfottò corrosivo, per la Thunberg.

