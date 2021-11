Striscia la notizia, Joe Biden e il peto dopo Greta Thunberg: un video clamoroso

09 novembre 2021 a

A Glasgow tirava una brutta aria. Striscia la notizia non può non parlare della notizia del giorno il peto di Joe Biden a margine della CoP26. Della "flatulenza presidenziale" avrebbe parlato Camilla Parker Bowles, facendo letteralmente impazzire i tabloid britannici, con il Daily Mail in prima fila ovviamente.

"Peto lungo e rumoroso in faccia a Camilla". Joe Biden, orrore del presidente: "Lei è sconvolta"

La notizia della puzzetta del presidente americano, ci scherza su il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, "ha fatto molto rumore e anche parecchio vento", mentre vanno in onda i video di Camilla "travolta" dalle folate. "Pare che il fenomeno meteorologico sia stato così potente che per lo spostamento d'aria Carlo abbia rischiato di cadere". E la gaffe dell'erede al trono, inciampato negli scalini al momento di salire sul palco della CoP26, cade a fagiolo.

Joe Biden, il peto e Greta Thunberg: il video di Striscia la notizia

"Col Papa si è inzaccherato le mutande". Joe Biden, non solo il "lungo peto" con Camilla: indiscrezioni rovinose

Peraltro, prosegue Striscia, in onore di Sleepy Joe la CoP26 stessa "è stata ribattezzata Prot26". E una gola profonda americana ha rivelato che Biden soffre di questo problemino da anni. "Ecco perché le bandiere dietro di lui, quando parla, sventolano sempre". E le lacrime del presidente sul palco sarebbero la prova dello "sforzo titanico" per trattenersi da una nuova, rovinosa gaffe pubblica. Inevitabile, infine, l'accostamento con il "bla bla bla" di Greta Thunberg. Biden ha risposto con il suo "prot prot prot".

