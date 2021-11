CartaBianca, Mauro Corona e l'intimo rosso di Bianca Berlinguer: che imbarazzo

09 novembre 2021 a

Siparietto "piccante" a CartaBianca in apertura di puntata. Bianca Berlinguer, su Rai3, si collega con il suo storico opinionista Mauro Corona e i doppi sensi si sprecano. Lo scrittore montanaro si presenta con un gentile cadeau per la conduttrice, una calza rossa.

La Berlinguer ride e provoca: "Ma l'ha fatta lei? Diritto e rovescio?". Il riferimento, forse, è anche al programma della concorrenza di Paolo Del Debbio, giovedì sera su Rete 4, di cui Corona era diventato ospite fisso qualche mese fa quando l'embargo dai programmi della Rai nei suoi confronti era ancora valido.

"Diritto e rovescio", conferma l'opinionista sornione. "Ma lo devo interpretare bene o male? Potrebbero essere anche le calze della befana...", chiede Bianchina. "Non lo so, CartaBianca bene. Anche un indumento che va abbinato a un altro per la fine dell'anno...". Parlando di intimo, la Berlinguer preferisce non approfondire perché il rischio gaffe è altissimo.

"Comunque queste calze qui gliele ha fatte una vecchia di 91 anni, Polonia Della Gaia - svela Corona -, io non riuscivo a farle in settimana e gliele ha fatte lei. Una donna che cura con le erbe, conosce i misteri dei boschi e della natura. Mi piacerebbe una sera invitarla qui a far due chiacchiere con lei".

