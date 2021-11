Striscia la notizia, il peto di Joe Biden ha fatto cadere il principe Carlo? Lo "spostamento d'aria davanti alle telecamere

10 novembre 2021 a

Un ciclone chiamato Joe Biden. Secondo Striscia la notizia, lo spostamento d'aria causato dal "peto presidenziale" emesso durante il vertice della CoP26 a Glasgow pare che abbia rischiato di fare cadere anche il povero principe Carlo. Ci sarebbe insomma la flatulenza del presidente americano dietro la gaffe dell'erede al trono britannico, inciampato in un gradino prima di salire sul palco del vertice internazionale e prendere la parola. Si ride e si scherza, ovviamente, ma il "fart-gate" non è un semplice gossip.

Il caso sta montando perché a rilanciarlo è stato il Daily Mail, seguitissimo tabloid inglese, che ha riferito di uno sfogo disgustato di Camilla Parker Bowles, compagna di Carlo. La Duchessa, presente ai lavori di Glasgow, "non fa altro che parlare di quello", spiega il giornale.



Il peto di Biden, la caduta di Carlo: guarda il video di Striscia la notizia



"Quello" è il peto sganciato inavvertitamente da Sleepy Joe in presenza non solo di Carlo e Camilla, ma pure del premier britannico Boris Johnson. Non male, come biglietto da visita. Del resto, il weekend scozzese di Biden era già stato caratterizzato da un altro disastro: il capo della Casa Bianca si era letteralmente addormentato nella sua poltrona in mondovisione.

Dall'America rilanciano un altro più che imbarazzante aneddoto: nel corso di un incontro con Papa Francesco, in Vaticano, il presidente americano si sarebbe "inzaccherato le mutande". Roba da matti.

