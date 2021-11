Striscia la notizia, Chiara Squaglia inviata "bona". Più che sexy: in onda vestita così

10 novembre 2021 a

La sexy inviata Chiara Squaglia colpisce ancora. A Striscia la notizia è diventata ormai una celebrità, tanto da meritarsi nella scorsa stagione televisiva anche una parodia di Michelle Hunziker, che ne metteva in evidenza la sensualità.

Di nuovo in azione, la Squaglia è tornata a Tremosine sul Garda, località in provincia di Brescia affacciata sul lago più famoso d'Italia, a vestire i panni di "James Bona" per verificare se la Strada della Forra, che aveva fatto da set ad alcune scene del film 007 - Quantum of Solace, sia stata riaperta come promesso dal presidente della Provincia Samuele Alghisi in un precedente servizio del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

"A maggio sono iniziati i lavori, a settembre è prevista la riapertura con la messa in sicurezza di tutta la Fossa", spiegava il presidente. Dopo mesi di lavori, però, la strada è ancora chiusa. "Non solo non sono finiti - accusa l'inviata di Striscia - ma praticamente non sono nemmeno ancora iniziati". A causa dei disagi, "stiamo perdendo Natale - si lamentano gli imprenditori turistici del luogo -, stiamo mettendo a rischio la Pasqua, stiamo mettendo fortemente a rischio tutta la stagione 2022. Siamo stai abbandonati dalle istituzioni, se non ci fosse stati voi e tu, Chiara".

