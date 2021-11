Striscia la Notizia, ecco che cosa respiriamo sui mezzi pubblici: un terrificante risultato

10 novembre 2021 a

L'aria che respiriamo sui mezzi pubblici è davvero pulita? A spiegare cosa succede davvero quando siamo in metro o sugli autobus è Max Laudadio. L'inviato di Striscia la Notizia, il programma in onda su Canale 5, ha intervistato Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. "Quando noi respiriamo liberiamo C02, anidride carbonica al pari dell'aerosol, di goccioline che possiamo vedere se alitiamo su un paio di occhiali o su una finestra", spiega l'esperto nella puntata del 10 novembre.

E ancora: "Se noi siamo infetti possiamo liberare anche un virus, come il Covid". Da qui il test: "Se esaminiamo l'anidride carbonica, possiamo sapere qual è il rischio che abbiamo di respirare aria respirata da persone presenti in un certo ambiente". Con valori pari a 700 parti per milione, il rischio che abbiamo di respirare aria respirata da altre persone in quegli ambienti è sotto l'1 per cento, ossia minimo.

Diverso discorso invece se i valori sono sopra i 1000, "in quel caso il rischio è molto più elevato". Da qui la necessità di controllare questa C02 negli ambienti chiusi. "È molto utile perché misurandola possiamo vedere qual è il rischio di stare in un determinato ambiente". Il risultato? Sull'autobus il rilevatore segna 545, sotto la soglia raccomandata. Non si può dire lo stesso sui treni, dove il valore trovato da Striscia è di 1856. Insomma, c'è da preoccuparsi e Roberto Speranza, ministro della Salute, dovrebbe farsi due domande.

