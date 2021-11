Striscia la Notizia, Iva Zanicchi: "Mi sono sentita un po' tro***". Con un uomo sulla slitta... la più spinta delle confessioni

12 novembre 2021 a

a

a

In occasione della seconda puntata di D'Iva, lo spettacolo dedicato alla carriera di Iva Zanicchi, Striscia la Notizia ha proposto un best of delle sue dichiarazioni più eleganti nel corso degli ultimi anni. Durante un'intervista di qualche tempo fa con Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato: "Ho fatto una tournée in Unione Sovietica, dove hanno anche organizzato una gita sulla Neva. Non ho sbagliato a pronunciare la parola, è il fiume, la Neva". Poi ha continuato, parlando di un uomo: "Eravamo sulla troika, che non è una brutta parola, non è una tro**, è una slitta trainata da cavalli. Io e lui ci ritroviamo da soli su questa troika e io mi sono sentita un po' tro**". Una confessione senza freni, che ha scatenato le risate da parte della conduttrice e di tutto lo studio.

"Mio fratello ci è morto". Iva Zanicchi, il più duro degli sfoghi contro i negazionisti

Ma non è finita qui: la cantante, senza peli sulla lingua, ha parlato anche di aspetti piuttosto intimi della sua vita. Sempre con ironia: "Tutti mi chiedono: 'Ma come fai alla tua età col sesso?'. Io sono olimpionica, una volta ogni quattro anni". In un'altra intervista ancora, ha detto: "Si alza il colesterolo, si alza la pressione, si alza tutto tranne quello che si dovrebbe alzare". E poi: "La mia nipotina mi ha detto: nonna non riesco a immaginarti mentre fai sesso con Fausto, io ho detto: beata te, io non riesco neanche a ricordarmelo". E giù di risate in studio.

"Una bellissima testa di ca***". Prego? Imbarazzo totale per Iva Zanicchi, "Striscia" scova un video... | Guarda

L'ultima perla ripresa dl tg satirico, poi, riguarda una sua confessione in merito a un concerto in Giappone. La cantante, sempre molto schietta e dritta al punto, ha raccontato: "Dovevamo debuttare a Tokyo, ma io non riuscivo ad andare in bagno, poi però mi hanno portato un purgone da cavallo, ho fatto una seduta abbastanza lunga".

Qui il servizio di Striscia la Notizia su Iva Zanicchi

"Non si ripeterà più": Iva Zanicchi, una amara profezia sul futuro di Orietta Berti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.