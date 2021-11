Asia Argento, una impensabile confessione: "Io e Morgan? Oggi...", tutta la verità

Francesco Fredella 12 novembre 2021 a

Numero ricchissimo del settimanale Chi, in edicola da mercoledì in tutta Italia. Spunta anche un'intervista a Asia Argento- ex di Morgan (oggi concorrente di Ballando con le stelle). Che svela: “Morgan? Ci scriviamo dei messaggi…”. Tra i due - che in passato hanno avuto rapporti molto tesi e burrascosi - sembra sia arrivato il sereno. Definitivamente. "Ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Abbiamo trovato un equilibrio. Lo sto seguendo a Ballando con le Stelle, è un ballerino strepitoso, molto migliore di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016 e faccio il tifo per lui", dice la figlia del re dell'horror.

Poi Asia Argento rivela: “Non ho un compagno da anni”. Un anno e mezzo fa all'incirca è tornata al centro del gossip per un flirt lampo con Fabrizio Corona con tanto di foto ed Ig stories. Ma poi tutto è finito nel dimenticatoio e i due sono tornati amici come prima, più di prima. "Ho avuto tante storie d’amore, anche lunghe e importanti. Oggi non mi passa neanche per l’anticamera del cervello di vedere qualcuno tanto per passare il tempo. Non uscirei nemmeno a cena con un uomo se non sentissi davvero qualcosa dentro” – chiarisce la Argento al settimanale di Alfonso Signorini.

Intanto, fa discutere in Rete l'indiscrezione secondo cui Morgan potrebbe lasciare Ballando con le stelle. Si tratta, per adesso, di una spifferata che arriva da Novella2000. Se fosse confermata allora per la Carlucci si tratterebbe del secondo addio dopo quello di Al Bano, che alla terza puntata ha mollato per un infortunio della sua ballerina.

