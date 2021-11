Otto e Mezzo, il presagio di Matteo Renzi: "Ho l'impressione che si andrà a votare nel 2022"

13 novembre 2021 a

"Posso darle una notizia?". Esordisce Matteo Renzi a Otto e Mezzo per poi raddrizzare il tiro: "Anzi, posso darle un'impressione". Ed ecco che il rottamatore per eccellenza, ospite di Lilli Gruber su La7 nella puntata del 12 novembre, dice la sua. "Ho l'impressione che si andrà a votare nel 2022, c'è uno sfilacciamento delle forze politiche che non mi piace". Immediata la replica della conduttrice: "Detto da uno che ha fatto la scissione nel Pd…".

"E sono orgoglioso – controbatte il leader di Italia Viva – perché almeno così ho mandato a casa Conte e Salvini. Ne farei due di scissioni, non una". Una frase che scatena il nemico Marco Travaglio: "No, Salvini l’ha rimandato al governo". A quel punto l'ex premier definisce il giornalista "una vedova di Conte". "Ripeto, le do questa notizia – rimarca il direttore del Fatto Quotidiano – Salvini è al governo grazie ai meriti che lei si prende ed è tornato pure Berlusconi.

E grazie a lei si parla di Berlusconi al Quirinale. Lo dica ai suoi elettori, che saranno ancora più felici di prima di votarla". Ma i tentativi della Gruber di placare gli animi tra i due hanno effetto e Renzi conclude l'intervista con un pensiero alla partita Italia-Svizzera: "Forza Italia, posso dirlo?". "No - tira la frecciata la conduttrice - non possiamo dirlo, perché è un partito che non è ancora il suo". Il riferimento è al retroscena che vede Italia Viva e Forza Italia insieme come unico partito per il centro.

