Striscia la Notizia, biciclette rubata? Dove la puoi ritrovare: l'ultima frontiera della truffa

13 novembre 2021 a

a

a

Aumentano le bici rubate. A Striscia la Notizia è Max Laudadio nei panni del Cicalotto ad aiutare un segnalatore . Al malcapitato è stata rubata la bicicletta utilizza per andare al lavoro. L'inviato del tg satirico di Canale 5 in men che non si dica è riuscito a rintracciare l'oggetto. Dove? In rete ovviamente. In particolare nella pagina di un venditore che vantava più di 600 annunci. Così Laudadio ha voluto fare chiarezza, andando direttamente dal venditore.

"Frutta, verdura, pane... Siamo obbligati a farlo". Striscia la notizia, svelato l'orrore nel più noto dei supermercati | Guarda

Lì la scoperta: la bella bicicletta del segnalatore pronta per essere venduta. "Me l'ha data un mio amico", si è giustificato il venditore con l'inviato del programma di Antonio Ricci. E ancora: "Non posso dire quanto l'ho pagata". E a quel punto Laudadio ha segnalato al signore che quella bici è stata rubata: "Ma come? Me l'ha data un ragazzo di Varese", ha replicato subito.

"Tregua di pausa", il meteorologo sconcertante: chi è questo tizio, cosa gli esce di bocca | Video

Eppure il venditore ha diverse bici: "Come fa ad averle?", ha chiesto Laudadio mentre il signore continuava a negare: "No, non ne ho tante. Le ho per passione". E chissà quante altre persone potrebbero essere state vittime di situazioni simili: con la bicicletta rubata e poi ritrovata negli annunci online. Proprio come denunciato da Striscia.

Un terrificante refuso nel titolone: fuori dall'edicola questa roba, gelo siderale | Guarda

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.