Ballando con le stelle, la dura legge di Milly Carlucci: dagli autori una confessione clamorosa

Un lavoro molto impegnativo quello di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, che stasera torna con una nuova puntata su Rai 1. Lo hanno rivelato gli autori della trasmissione sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: "Tutto nel programma è deciso dal direttore artistico Milly Carlucci e dalla squadra di autori, che è composta da Giancarlo De Andreis, Giovanni Giuliani, Maddalena De Panfilis, Francesco Sasso, Simone Troshel, Danila Lostumbo e dal regista Luca Alcini”.

La conduttrice, quindi, non si occupa solo di scegliere il tipo di ballo che faranno i protagonisti, ma è impegnata anche nella scelta delle musiche, insieme a Giancarlo De Andreis, e dei costumi, con la costumista Federica Boldrini. Gli autori di Ballando hanno svelato anche il motivo per cui Ivan Zazzaroni sta spesso in piedi durante le dirette del talent. Il giornalista, a quanto pare, troverebbe gli sgabelli scomodi. Inoltre approfitta del tempo che trascorre nello studio in qualità di giurato per sgranchirsi le gambe, dopo una giornata intera dietro la scrivania al Corriere dello sport.

Ma non è tutto: Zazzaroni avrebbe anche un rito scaramantico. “È una questione scaramantica. Da quando lo fa gli ascolti vanno ancora meglio”, hanno raccontato gli autori. Che poi hanno aggiunto: “I concorrenti fanno fisioterapia e massaggi dopo ogni prova”. Anche se si tratta sempre di una scelta personale.

