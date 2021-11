Striscia la Notizia, Barbara d'Urso massacrata: "Fesserie? Dall'interno sappiamo che..."

13 novembre 2021 a

Striscia la Notizia non ha fatto sconti a Barbara d’Urso, finita oggetto della classica satira del tg ideato da Antonio Ricci e passato sotto la conduzione di Sergio Friscia e Roberto Lipari. I due hanno citato l’ospitata a Pomeriggio 5 di Irene Pivetti, ex presidente della Camera che risulta indagata per il reato di frode in pubbliche forniture. Secondo l’accusa avrebbe fatto arrivare dalla Cina migliaia di mascherine non a norma per poi rivenderle: si tratterebbe di un giro di affari milionario.

“Vi do una notizia dall’interno - ha dichiarato Friscia - nel senso che viene dallo studio accanto. A Pomeriggio 5 era ospite Irene Pivetti e a un certo punto Barbara d’Urso, indispettita dalle risposte, ha esclamato ‘non diciamo fesserie’”. “Giustamente - ha aggiunto Lipari - la Pivetti si è arrabbiata: ma come, siamo a Pomeriggio 5 e non diciamo le fesserie? Ma è la base, è proprio il format del programma”. Il riferimento è all’intervento della d’Urso, che a un certo punto ha tuonato contro alcun suoi ospiti.

Quest’ultimi erano convinti che nessuno sapesse gestire la pandemia in quel periodo: “Non diciamo fesserie - ha dichiarato la conduttrice di Mediaset - stiamo parlando di un giro d’affari di 23 milioni di euro per mascherine non a norma. Le persone sono morte per questo”.

