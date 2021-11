Tu si que vales, Sabrina Ferilli? Corre, cade e le si squarcia il vestitino: immagine clamorosa in prima serata

14 novembre 2021 a

Ancora una volta a Tu si que vales è Sabrina Ferilli-show. Nel programma di Canale 5, la puntata è quella in onda ieri, sabato 13 novembre, la mitica attrice romana è stata nuovamente terrorizzata da Giovannino, il personaggio del varietà che ha l'unico compito di infastidirla durante la puntata.

E così ecco che stavolta Sabrina Ferilli ha deciso di rincorrerlo per lo studio, salvo poi cadere dietro le quinte, il tutto davanti ai giudici sbigottiti: le facce di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari la dicono lunghissima. Ma non solo, quando Sabrina Ferilli è rientrata in studio ha confessato: "Mi si è rotto il vestito". Proprio il vestito che potete vedere nella foto e nel video qui sotto: un abito chiaro, cortissimo e scollatissimo, insomma per la Ferillona nazionale un look davvero da urlo.

La Ferilli, per inciso, non è stata bersagliata soltanto da Giovannino, ma anche dalla De Filippi, che per l'intera puntata si è divertita a stuzzicarla. E ancora, Maria ha rivelato che la Ferilli, quando deve lasciare Roma anche solo per qualche giorno, organizza sempre una cena di famiglia. E la Ferilli ha confermato e spiegato: "Potrei sempre morire, non si sa mai". La prudenza non è mai troppa...

