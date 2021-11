Amici, Anna Pettinelli e la gaffe con J-Ax: "Leccac**o", "Ma chi io?"

14 novembre 2021 a

Ospite d'onore della puntata di Amici andata in onda oggi è stato J-Ax, che ha giudicato le esibizioni degli allievi della scuola. Davanti a lui, però, si è consumato anche un siparietto sopra le righe tra due professori, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Al momento dell'esibizione di Luigi, uno dei cantanti in gara, Zerbi ha raccontato al rapper che la Pettinelli prima non apprezzava il ragazzo, mentre adesso che va forte in classifica lo applaude.

A quel punto è iniziato un battibecco senza fine tra i due colleghi. E J-Ax è intervenuto dicendo: "Ma siamo messi così con sti due?”. Zerbi e la Pettinelli non hanno permesso a J-Ax di continuare a giudicare gli allievi. L’ospite di Amici, allora, ha provato a sedare la polemica spiegando che l’intonazione è importante ma quando c'è personalità, questa può sopperire alle mancanze tecniche. E subito Rudy gli ha dato ragione.

“Leccac**o”, ha detto la Pettinelli davanti ad uno sconvolto J-Ax, che ha subito risposto: “Ma chi io?”. La maestra di canto, imbarazzata, ha subito chiarito che si stava riferendo al collega. Alla fine, comunque, il rapper ha detto: "La mia esperienza è che quando ci sono queste cose c’è sempre qualcosa dietro. Se fossero all’asilo Rudy le starebbe tirando i capelli”.

