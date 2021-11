Verissimo, il dramma di Patty Pravo: "Quando ho conosciuto mia madre", un'infanzia stravolta

14 novembre 2021 a

a

a

"Ho passato la mia infanzia con i miei nonni". Patty Pravo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato dei suoi anni da bambina, confessando di avere conosciuto la mamma solo "in età adulta": "Non le ho mai portato rancore. C'era ma non la vedevo. Quando poi ci siamo frequentate faceva tante cose per me". Poi, parlando della nonna, ha continuato: "Era una persona eccezionale, basti pensare che a 3-4 anni mi ha portato a imparare pianoforte. Sapeva già cosa avrei dovuto fare nella mia vita. Lei mi dava una libertà totale, ma naturalmente dovevo essere una ragazza perbene".

"Disperatamente, ogni giorno". Il dramma di Loredana Bertè commuove la Toffanin: cosa la "massacra"

Su nonno Domenico, invece, ha raccontato: "Era un signore molto simpatico, pazzerello: mi faceva fare un sacco di tuffi quando andavamo al mare". Poi ha rivelato anche che tipo di storie inventava per comprare le prime sigarette. Una volta, però, venne scoperta dai nonni, che le dissero di non fumare fuori ma in casa: "Io, alla fine, fumavo dentro e fuori casa".

"Con lei...". Lorella Cuccarini, veleno dalla Toffanin: chi proprio non sopporta ad Amici

Alla morte del nonno, la giovane Patty partì subito per Londra e iniziò la sua carriera, ma senza aspettative: "Non ho mai pensato a questo mestiere come tale, bensì come a una passione". Infine ha aggiunto: "Anche il successo di 'Bambola' per me era inaspettato. Non credevo sarebbe stata apprezzata dal mondo femminile, invece no. E’ diventata un inno femminista, tanto da vendere 49milioni di dischi".

Domanda sbagliata della Toffanin, cala il gelo con Tommaso Zorzi: ufficiale, con Oppini è finita in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.