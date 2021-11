Verissimo, domanda sbagliata della Toffanin a Tommaso Zorzi: il gelo. Con Oppini è finita in disgrazia

13 novembre 2021 a

A Verissimo ecco in coppia Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, di 26 e 19 anni, insieme per raccontare il loro amore. Intervista doppia da Silvia Toffanin, nella puntata in onda su Canale 5 oggi, sabato 13 novembre. "Sì, siamo una coppia e siamo felici", hanno confermato, per poi raccontarsi a cuore aperto, senza lesinare dettagli sul loro rapporto.

"Una cosa totalmente inaspettata. Ma sono super contento. Io sono più riservato, ma come dice lui sarà l’unica intervista", ha spiegato Stanzani parlando della loro storia. Dunque Zorzi, a cui la Toffanin chiede: "Sei un po' cambiato, quindi...". E lui: "Il Dna resta quello, ma sì, mi sono calmato", conferma l'influencer e vincitore dell'ultimo Gf Vip.

Quindi Stanzani si spende sul rapporto che lo lega ai suoi genitori, un legame fatto di confidenza, stima e grande amore: "Ho un bel rapporto con i miei genitori, soprattutto con mia madre. Lei è molto contenta del mio amore: è stata la prima a sapere del mio orientamento. Glielo ho detto a 14 anni, quando ho avuto la mia prima cotta per un ragazzo. Lei mi ha sempre detto: Ricordati che i tuoi genitori mai ti tradiranno. Io ho genitori aperti e ho vissuto benissimo la mia adolescenza", ha spiegato Stanzani.

Poi, però, attimi di imbarazzo. Ad un certo punto la Toffanin chiede a Zorzi come siano i suoi rapporti oggi con Francesco Oppini: i due avevano legato moltissimo al Gf Vip, salvo poi rompere in modo netto il loro rapporto per motivi che non sono mai stati chiariti. "Bellissimo ricordo, non rinnego nulla", premette Zorzi. "Ma ad oggi non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi", conclude Zorzi. Sì, con Oppini è finita malissimo.

