Verissimo, Lorella Cuccarini al veleno: "Con lei...", chi proprio non sopporta ad Amici

Beyoncè ha copiato Lorella Cuccarini: la maestra di canto di Amici lo ha confessato a Silvia Toffanin durante l'intervista a Verissimo su Canale 5. "Noi facevamo questo numero in un musical, 'Il Pianeta Proibito' di Luca Tommassini, e poi l’abbiamo portata a Sanremo - ha raccontato -. La truccatrice di Beyoncé l'ha vista e mostrata alla cantante che ne è rimasta ammirata e l'ha riproposta in un suo tour".

La Cuccarini, poi, ha parlato anche della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi. Quest'anno per lei c'è stata una grossa novità: è passata dalla cattedra di ballo a quella di canto. Una scelta per niente facile, come da lei stessa spiegato: "Quando Maria me l'ha proposto ci ho pensato un po' ma lei era tanto convinta che ha convinto anche me e ci ha preso come al solito".

"Ho grande soddisfazione, il pubblico sta seguendo con affetto - ha proseguito parlando di Amici -. Io mi sto divertendo tanto e sto anche imparando perché sono a contatto con i ragazzi e gli altri professori. Il confronto è molto interessante". Poi, facendo riferimento a un'altra insegnante di canto, con cui è spesso in disaccordo, ha detto: "Anche se devo discutere con la Pettinelli vengo nella scuola sempre felice".

