Che tempo che fa, Fabio Fazio accoglie Lady Gaga: "Mai così bene", "No". Gaffe e imbarazzo in studio

Ennesimo colpaccio di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Il conduttore questa volta è riuscito a portare nel suo studio una star internazionale, Lady Gaga, ora in Italia per la promozione del nuovo film in cui recita da protagonista, "House of Gucci". Dopo essere entrata nello studio, la cantante ha detto: "Buonasera Fabio", cogliendo di sorpresa il presentatore.

Fazio, infatti, ha detto: "Buonasera! Ma parli italiano benissimo, io non ho mai detto 'buonasera' così bene. Sei bravissima". "No, non parlo italiano - l'ha corretto subito Lady Gaga -. Parlo con l'accento italiano del film". Il conduttore, poi, si è detto molto emozionato per la presenza dell'artista a Che tempo che fa: "Grazie di essere qui, è il mio Super Bowl stasera", scatenando così le risate della cantante.

Lady Gaga, poi, ha parlato soprattutto della sua famiglia e delle loro tradizioni: "Nella mia famiglia noi andavamo in chiesa la mattina e poi nel pomeriggio si preparava il sugo di pomodoro, con le polpette e con la salsiccia”. E ancora: "Penso sempre alla mia famiglia. Quando stavamo girando ‘House of Gucci’ ho pensato tante volte a mio nonno Giuseppe, era un uomo davvero forte. Era un calzolaio, lui e mia nonna Angelina sono stati sposati per una vita".

