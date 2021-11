Storie Italiane, Maurizio Costanzo mai visto prima: in lacrime per Giampiero Galeazzi

15 novembre 2021 a

Si è ricordato Giampiero Galeazzi nella puntata di oggi 15 novembre di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai uno. Tanti gli ospiti che hanno commemorato il giornalista sportivo morto a 75 anni e da tempo malato di diabete. Fra questi c'era Maurizio Costanzo. Oggi infatti è il giorno della camera ardente e il giornalista si commuove: "Era un grande giornalista sportivo, ma principalmente una gran bella persona". E ancora, osserva Costanzo, "ci sono tanti bravi giornalisti, ma brave persone no. Nel corso del 2010 abbiamo fatto insieme per la Rai i commenti da Piazza di Siena dei campionati mondiali di calcio e ci siamo divertiti molto. In quella occasione siamo diventati amici".

Quindi racconta Maurizio Costanzo: "Appena ho saputo che stava male ho chiesto subito informazioni, in passato aveva partecipato a dei miei programmi, mi feci dare notizie da Simona Rolandi circa un anno e mezzo fa".

La camera ardente di Giampiero Galeazzi nella Sala della Protomoteca al Campidoglio, a Roma, sarà aperta fino alle 18. Il noto giornalista Rai è scomparso venerdì scorso all'età di 75 anni. L'ingresso sarà consentito solo alle persone munite di green pass e mascherina.Sul feretro di Galeazzi, una sua foto, diverse corone di fiori e una maglia della Lazio con il numero 9. Il popolare giornalista era infatti un grande tifoso laziale. I funerali saranno celebrati in forma privata.

