Striscia la Notizia, "ecco come svendono le spiagge italiane": ecco chi gode, il gioco sporco del governo

Dalle anticipazioni di Striscia la Notizia emerge che Max Laudadio si sta occupando delle concessioni per l’utilizzo delle spiagge in Italia. Una vicenda a dir poco controversa, che da circa quindici anni si trascina senza mai trovare una soluzione, dato che viene continuamente rimandata. E quindi da anni le concessioni si rinnovano in maniera perpetua (e spesso a costi irrisori, penalizzanti per le casse dello Stato) senza che esista una vera concorrenza.

Anche stavolta è stata ritardata l’entrata in vigore della direttiva europea Bolkestein sulla concorrenza. La novità è che il Consiglio di Stato ha stabilito che nel 2024 non potranno più essere prorogate le concessioni balneari: quindi, salvo ulteriori colpi di scena, tra due anni il settore dovrà per forza essere aperto e adeguato alle regole della concorrenza. “È un problema che va risolto - ha dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia l’avvocato Gustavo Ghidini, presidente del Movimento Consumatori - perché le casse del demanio sono le tasse dei contribuenti”.

Quando nel 2024 verranno introdotte le gare d’appalto tutto potrebbe cambiare: “Ma come saranno queste gare? Serve un regolamento - ha aggiunto l’avvocato - se fosse un’apertura senza limiti alla concorrenza i grandi gruppi potrebbero prendere decine di concessioni spazzando via l’economia basata sulle migliaia di piccole imprese familiari. È fondamentale mettere un limite a quante concessioni possa avere un unico soggetto”.

